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هيئة بحرية بريطانية: قوارب مزودة بمدافع لاحقت سفينة قرب سواحل عُمان لمدة 90 دقيقة
2023-12-13 | 05:18
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هيئة بحرية بريطانية: قوارب مزودة بمدافع لاحقت سفينة قرب سواحل عُمان لمدة 90 دقيقة
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هيئة بحرية بريطانية: قوارب مزودة بمدافع لاحقت سفينة قرب سواحل عُمان لمدة 90 دقيقة
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