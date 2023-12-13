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عربي و دولي

حادث سير مروع في الأردن... انقلاب حافلة ركاب يوقع ضحايا معظمهم طلاب

2023-12-13 | 05:53
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حادث سير مروع في الأردن... انقلاب حافلة ركاب يوقع ضحايا معظمهم طلاب
حادث سير مروع في الأردن... انقلاب حافلة ركاب يوقع ضحايا معظمهم طلاب

حادث سير مروع في الأردن... انقلاب حافلة ركاب يوقع ضحايا معظمهم طلاب

توفي 5 أشخاص وأصيب 35 آخرين جراء انقلاب حافلة نقل طلاب على طريق أتوستراد اربد - عمان في الأردن.

وفي التفاصيل بحسب ما اشارت "سكاي نيوز" فقد  تدهورت حافلة نقل للركاب صباح الأربعاء في محافظة البلقاء الأردنية وسط البلاد، أثناء طريقها إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا الكائنة في محافظة إربد شمالي البلاد، أدت إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 35 اخرين معظمهم من طلبة الجامعة، حيث انقسم جسم الحافلة عن سقفها جراء الانقلاب.

الى ذلك قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية "إن الفرق المتخصصة في مديريات الدفاع المدني والشرطة تعاملت صباح الأربعاء مع حادث تدهور حافلة نقل ركاب على طريق سلحوب ما أدى إلى انحرافها عن الطريق العآم إلى أحد الأودية، مقابل غابة الشهيد وصفي التل تحديدا منتصف نزول سلحوب".

وأضاف، "أنه نتج عن الحادث وفاة 5 اشخاص وإصابة 35 آخرين بجروح ورضوض، ومنها 5 إصابات بالغة، لافتاً إلى أنه تم إخلاء الوفيات وتقديم الاسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم لهم".

وأخلت كوادر الإنقاذ في الدفاع المدني وفيات وإصابات الحادث إلى مستشفيات السلط وجرش الحكوميين وطوارئ مركز صحي عين الباشا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن صورا ومقاطع فيديو توثق انقلاب الحافلة وعملية اخلاءهم من قبل كواد الدفاع المدني.

وقال مدير مستشفى جرش الحكومي صادق العتوم لموقع "سكاي نيوز عربية" إن المستشفى استقبل 26 حالة من ضحايا الحادث من بينهم 3 وفيات.

وأضاف، أن 5 حالات من بين المصابين اللذين وصلوا إلى المستشفى حالتهم "سيئة"، في حين تتوزع باقي الاصابات بين درجات المتوسطة والسيئة، جميعهم من طلبة الجامعة باستثناء سائق الحافلة وحاتله الصحية متوسطة.

من جهته بيّن مدير مركز صحي عين الباشا "الأقرب إلى موقع الحادث" الدكتور عاصم غنيمات أنه تم إخلاء 3 حالات من الحادث إلى المركز من بينها وفاتين.

توصّلت لجنة التحقيق المرورية المشكلة من إدارة السير التابعة للأمن العام الأردني بعد الانتهاء من تحقيقاتها المرورية إلى أن سبب الحادث ناتج عن فقدان السيطرة بسبب الانزلاق، وأكدت أنه ستتم إحالة القضية للقضاء.

حادث سير مروع في الأردن... انقلاب حافلة ركاب يوقع ضحايا معظمهم طلاب

عربي و دولي

الاردن

حادث سير

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