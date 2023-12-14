الاحتلال يعترف بمقتل ضابط مدرعات في المعارك جنوبي قطاع غزة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط من المدرعات في معارك جنوب قطاع غزة.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إنه بالإضافة إلى مقتل الضابط أصيب جندي بجروح خطيرة، في حين قال مستشفى سوروكا في بئر السبع إنه استقبل 19 جنديا "إسرائيليا " جريحا خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام الاحتلال .