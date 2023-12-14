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عربي و دولي

الاحتلال يعترف بمقتل ضابط مدرعات في المعارك جنوبي قطاع غزة

2023-12-14 | 01:45
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الاحتلال يعترف بمقتل ضابط مدرعات في المعارك جنوبي قطاع غزة
الاحتلال يعترف بمقتل ضابط مدرعات في المعارك جنوبي قطاع غزة

الاحتلال يعترف بمقتل ضابط مدرعات في المعارك جنوبي قطاع غزة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط من المدرعات في معارك جنوب قطاع غزة.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إنه بالإضافة إلى مقتل الضابط أصيب جندي بجروح خطيرة، في حين قال مستشفى سوروكا في بئر السبع إنه استقبل 19 جنديا "إسرائيليا " جريحا خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام الاحتلال .

وكان جيش الاحتلال اعترف في وقت سابق  بمقتل 10 ضباط وجنود -بينهم قائدا كتيبتين- وإصابة 21 من جنوده في المعارك التي شهدتها غزة اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن لواء غولاني لا يزال يخوض "قتالا شرسا" في حي الشجاعية.
الاحتلال يعترف بمقتل ضابط مدرعات في المعارك جنوبي قطاع غزة

عربي و دولي

غزة

الاحتلال

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