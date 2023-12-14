اليوم الـ69 من العدوان على غزة .. عشرات الشهداء والجرحى في قصف على رفح وخان يونس

واعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 18608 شهيدًا وأكثر من 50 ألف جريح منذ بداية العدوان على القطاع منهم 196 شهيد خلال 24 ساعة.

وفي السياق فقد استشهد 27 فلسطينيا على الأقل فجر اليوم في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على منازل مواطنين في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

فقد شن طيران الاحتلال سلسلة غارات مكثفة على مناطق واسعة في شمال قطاع غزة، وجنوب قطاع غزة، وتحديدا على مدينتي خان يونس ورفح، حيث استشهد 27 فلسطينياُ على الأقل في قصف لمنزلي عائلتي عاشور وأبو ضباع في رفح.

كما قصفت مدفعية الاحتلال حيي الدرج والتفاح شرق مدينة غزة، وبلدة جباليا في شمال القطاع.