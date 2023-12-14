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2023-12-14 | 04:25
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سرايا القدس: استهدفنا دبابة للاحتلال وجرافة من نوع D9 بقذائف "التاندوم" والـ (RPG) في محاور التقدم جباليا وبيت لاهيا
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وزارة الصحة الفلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل كوادر طبية في جنين وتعتدي على سيارات الإسعاف
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