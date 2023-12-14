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CNN: توترات غير مسبوقة بين البيت الأبيض ونتنياهو وسط شعور بايدن بالثمن السياسي لوقوفه إلى جانب إسرائيل
CNN: توترات غير مسبوقة بين البيت الأبيض ونتنياهو وسط شعور بايدن بالثمن السياسي لوقوفه إلى جانب إسرائيل
مراسلة الجديد: اكتمال نصاب الجلسة التشريعية المسائية وبدء النقاش في الصندوق السيادي
مراسلة الجديد: اكتمال نصاب الجلسة التشريعية المسائية وبدء النقاش في الصندوق السيادي
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المتحدث باسم جيش الاحتلال : إصابة 29 ضابطًا وجنديًا "إسرائيليًا" خلال الـ24 ساعة الماضية جراء المعارك في قطاع غزة
2023-12-14 | 06:06
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المتحدث باسم جيش الاحتلال : إصابة 29 ضابطًا وجنديًا "إسرائيليًا" خلال الـ24 ساعة الماضية جراء المعارك في قطاع غزة
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عربي و دولي
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CNN: توترات غير مسبوقة بين البيت الأبيض ونتنياهو وسط شعور بايدن بالثمن السياسي لوقوفه إلى جانب إسرائيل
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