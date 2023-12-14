الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
10
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
14:45
التحقيق مع "الراكب الشبح".. سافر إلى أميركا من دون جواز سفر
02:10
بالفيديو - نباح كلب داخل البرلمان الأوروبي لحظة إنتهاء رئيسة المفوضية من خطابها
02:00
بالفيديو - خرق أمني كبير داخل البرلمان الهندي.. رجل يقفز فجأة إلى منطقة المشرعين
2023-12-13
حتى 50 درجة مئوية تحت الصفر... الصقيع غير المعهود في سيبيريا
2023-12-13
فيديو جديد للنائب محمد رعد: لما تكون التضحية في سبيل الله... "بتهون"
عربي و دولي
الناطق باسم القسام: مجاهدونا تمكنوا من تدمير 72 آلية عسكرية خلال الـ72 ساعة الماضية
2023-12-14 | 13:40
A-
A+
الناطق باسم القسام: مجاهدونا تمكنوا من تدمير 72 آلية عسكرية خلال الـ72 ساعة الماضية
مقالات ذات صلة
كتائب القسام: خلال الـ ٧٢ ساعة الأخيرة تمكن مجاهدونا من تدمير 79 آلية عسكرية كليًا أو جزئياً فقط في محاور التوغل في مدينة غزة
الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة": دمرنا في الـ 72 الساعة الماضية 60 آلية عسكرية صهيونية منها 10 ناقلات جند
الناطق العسكري باسم القسام: مجاهدونا تمكنوا خلال الأيام الأربعة الأخيرة من إعطاب 62 آلية للعدو الاسرائيلي
الناطق باسم القسام: مجاهدونا تمكنوا من تدمير 72 آلية عسكرية خلال الـ72 ساعة الماضية
عربي و دولي
القسام:
مجاهدونا
تمكنوا
تدمير
عسكرية
الـ72
الماضية
العودة الى الأعلى
الاحتلال يعترف بمقتل ضابط مدرعات في المعارك جنوبي قطاع غزة
تجدد الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال قرب مخيم جنين
اقرأ ايضا في عربي و دولي
16:29
| غوتيريش: حجم الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس وحجم الموت والدمار في غزة لم يسبق له مثيل ولا يحتمل
16:29
| غوتيريش: حجم الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس وحجم الموت والدمار في غزة لم يسبق له مثيل ولا يحتمل
16:29
المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا قاعدة عين الأسد للقوات الأميركية ردا على الجرائم بحق أهلنا في غزة
16:29
المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا قاعدة عين الأسد للقوات الأميركية ردا على الجرائم بحق أهلنا في غزة
15:49
كتيبة جنين: مجاهدونا قنصوا اثنين من الجنود الإسرائيليين على الأقل في الشارع الواصل بين مدينة جنين ومخيمها
15:49
كتيبة جنين: مجاهدونا قنصوا اثنين من الجنود الإسرائيليين على الأقل في الشارع الواصل بين مدينة جنين ومخيمها
يحدث الآن
عربي و دولي
16:29
| غوتيريش: حجم الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس وحجم الموت والدمار في غزة لم يسبق له مثيل ولا يحتمل
عربي و دولي
16:29
المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا قاعدة عين الأسد للقوات الأميركية ردا على الجرائم بحق أهلنا في غزة
محليات
16:27
كركي بارك إقرار مشروع الحماية الاجتماعية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2023-12-04
بعد شائعات زواجها .. فيديو مسرب لـ ياسمين صبري من حفل زفافها يتصدر وهوية العريس الى العلن
2023-12-12
تغيّر في أسعار المحروقات.. كيف أصبحت؟
2023-10-17
من هم أكثر اللاعبين تهديفاً في العام 2023؟
2023-10-24
من مطار بيروت الدولي .. "الجديد" ترصد حركة الملاحة عبر البث المباشر:
2023-07-14
فضل الله حذر من مخاطر القرار الاوروبي بابقاء النازحين
16:29
المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا قاعدة عين الأسد للقوات الأميركية ردا على الجرائم بحق أهلنا في غزة
بالفيديو
بالفيديو
12:59
مقدمة النشرة المسائية 14-12-2023
12:56
النشرة الجوية 14-13-2023
10:39
كيف تبدو الاجواء من مجلس النواب قبيل الجلسة التشريعية؟
09:56
محمد زكور : سكروا مجلس النواب
08:52
ياسين ياسين : المنظومة السياسية ترمي المسؤولية على مجلس النواب
07:23
آخر التطورات المتعلقة بالجلسة التشريعية
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
03:32
"لم أعد انتظر شيئاً من فرنسا ".. جعجع لمجلة Valeurs Actuelles : أصبحت هدفا لحزب الله
محليات
03:32
"لم أعد انتظر شيئاً من فرنسا ".. جعجع لمجلة Valeurs Actuelles : أصبحت هدفا لحزب الله
محليات
04:59
ميقاتي يُصدر مذكرة بالإقفال بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة.. التفاصيل على الرابط :
محليات
04:59
ميقاتي يُصدر مذكرة بالإقفال بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة.. التفاصيل على الرابط :
عربي و دولي
11:18
CNN: توترات غير مسبوقة بين البيت الأبيض ونتنياهو وسط شعور بايدن بالثمن السياسي لوقوفه إلى جانب إسرائيل
عربي و دولي
11:18
CNN: توترات غير مسبوقة بين البيت الأبيض ونتنياهو وسط شعور بايدن بالثمن السياسي لوقوفه إلى جانب إسرائيل
عربي و دولي
01:51
مجلس النواب الأميركي يفتح تحقيقا رسميا لعزل بايدن
عربي و دولي
01:51
مجلس النواب الأميركي يفتح تحقيقا رسميا لعزل بايدن
محليات
03:21
"المعلومات" توقع بسارق حواسيب محمولة من داخل السيّارات .. وتحذير من قوى الأمن ... التفاصيل على الرابط:
محليات
03:21
"المعلومات" توقع بسارق حواسيب محمولة من داخل السيّارات .. وتحذير من قوى الأمن ... التفاصيل على الرابط:
محليات
06:45
العسكريون المتقاعدون رفضوا اي زيادة على الرواتب تناقض مبدأ المساواة ودعوا الى الاعتصام غدا تزامنا مع جلسة الحكومة
محليات
06:45
العسكريون المتقاعدون رفضوا اي زيادة على الرواتب تناقض مبدأ المساواة ودعوا الى الاعتصام غدا تزامنا مع جلسة الحكومة
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023