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عربي و دولي

عشرات الشهداء والجرحى في غارات للاحتلال على خان يونس ورفح

2023-12-15 | 02:19
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عشرات الشهداء والجرحى في غارات للاحتلال على خان يونس ورفح
عشرات الشهداء والجرحى في غارات للاحتلال على خان يونس ورفح

استشهد واصيب عشرات الفلسطينيين في سلسلة غارات للاحتلال الاسرائيلي على مدينتي خان يونس ورفح، جنوب قطاع غزة.

فقد استشهد 12 فلسطينيا وإصيب العشرات صباح اليوم في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس .

كما استشهد 4 فلسطينيين على الأقل، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال لمنزل عائلة أبو نصر في المعسكر الغربي غرب خان يونس، جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.

وأسفر قصف مدفعية الاحتلال على عدة أحياء في مدينة خان يونس، عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

وفي رفح قصف طيران الاحتلال مربعا سكنيا بالقرب من المستشفى الكويتي ما أسفر عن وقوع العشرات من الشهداء والجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة.

وقصف طيران الاحتلال أحياء سكنية ومنازل في دير البلح وغزة والنصيرات وجباليا، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى.

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 18787 شهيدا ونحو 50,900 جريح، في حصيلة غير نهائية.

عشرات الشهداء والجرحى في غارات للاحتلال على خان يونس ورفح

عربي و دولي

غزة

خان يونس

الاحتلال

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