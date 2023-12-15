بالفيديو - اصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في غزة برصاصة في يده



قال متحدث باسم شركة إيه.بي مولر ميرسك، الجمعة، إن الشركة ستوقف جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر لتسلك مسارا حول أفريقيا.