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عربي و دولي

بالفيديو - اصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في غزة برصاصة في يده

2023-12-15 | 07:52
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بالفيديو - اصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في غزة برصاصة في يده
بالفيديو - اصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في غزة برصاصة في يده

بالفيديو - اصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في غزة برصاصة في يده

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بالفيديو - اصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في غزة برصاصة في يده

عربي و دولي

وائل الدحدود

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الجزيرة : إصابة الزميلين في القناة المراسل وائل الدحدوح والمصور سامر أبو دقة بجراح أثناء تغطيتهما قصفا في خانيونس
"الجزيرة" عن مسؤول دفاعي أميركي: صاروخ باليستي أطلق من مناطق سيطرة الحوثيين أصاب سفينة ثانية ترفع علم ليبيريا في باب المندب و الهجوم تسبب في نشوب حريق والطاقم يعمل على إخماده

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