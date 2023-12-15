بالفيديو - اصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في غزة برصاصة في يده

بالفيديو - اصابة مراسل الجزيرة في غزة #وائل_الدحدوح برصاصة في يده pic.twitter.com/WFUhiXWrQI
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 15, 2023
بالفيديو - اصابة مراسل الجزيرة في غزة #وائل_الدحدوح برصاصة في يده pic.twitter.com/WFUhiXWrQI
قال المتحدث بإسم جيش الإحتلال "ندفع ثمنا باهظا لكن أهدافنا ثابتة للإطاحة بحماس واستعادة الرهائن ولا خيار آخر".
قال متحدث باسم شركة إيه.بي مولر ميرسك، الجمعة، إن الشركة ستوقف جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر لتسلك مسارا حول أفريقيا.
أعلنت كتائب القسام قصفها مدينة القدس المحتلة برشقة صاروخية "ردا على المجازر في حق المدنيين".