بيان سعودي إيراني صيني: قلقون من إستمرار الأوضاع في القطاع

#بكين | اختتام الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية الإيرانية الصينية على مستوى نائب وزير pic.twitter.com/ZLlQQSHvCE
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) December 15, 2023
#بكين | اختتام الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية الإيرانية الصينية على مستوى نائب وزير pic.twitter.com/ZLlQQSHvCE
أكسيوس: "إسرائيل" أبدت إستعداداً لمناقشة إتفاق جديد لتبادل الأسرى
رابطة الصحافة الأجنبية تنعى المصور سامر أبو دقة
قال مراسل قناة "الجزيرة" إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع".