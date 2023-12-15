بيان سعودي إيراني صيني: قلقون من إستمرار الأوضاع في القطاع

عبّر بيان سعودي إيراني صيني عن القلق من استمرار الأوضاع في قطاع غزة كتهديد للأمن والسلم بالمنطقة.