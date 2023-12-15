المتحدث بإسم جيش الإحتلال: سنلجأ للخيار العسكري إذا فشلت الدبلوماسية في إبعاد حزب الله عن الحدود

قال المتحدث بإسم جيش الإحتلال "ندفع ثمنا باهظا لكن أهدافنا ثابتة للإطاحة بحماس واستعادة الرهائن ولا خيار آخر".

وأضاف المتحدث: "منذ البداية قلنا إن المعركة ستكون صعبة وطويلة.. لسوء الحظ علينا دفع ثمن من الدماء لتحقيق أهدافنا والأمر لن يكون سهلا".

وتابع أن "حماس لا تزال تمتلك قدرات قتالية وقدرة على إطلاق الصواريخ"، مشيراً الى أن "هناك جيوب لحماس في شمال قطاع غزة والقتال لم ينته هناك".

وأكد أن "تفكيك حماس سيستغرق الكثير من الوقت والجهد.. واستعادة الرهائن عسكريا تحد هائل ومهمة صعبة للغاية".