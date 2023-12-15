أبو عبيدة: تمكنا في 5 أيام من إستهداف أكثر من 100 آلية عسكرية.. ونرى أن جيش العدو هو من يتفكّك

قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، "مجاهدون تمكنوا في الأيام الـ5 الأخيرة من استهداف أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية".