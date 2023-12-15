أبو عبيدة: تمكنا في 5 أيام من إستهداف أكثر من 100 آلية عسكرية.. ونرى أن جيش العدو هو من يتفكّك
قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، "مجاهدون تمكنوا في الأيام الـ5 الأخيرة من استهداف أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية".
وأضاف أبو عبيدة: "مجاهدونا يستبسلون ويخوضون معارك بطولية تخلد في صفحات التاريخ.. مجاهدونا يقاتلون قوة مدججة بالسلاح والعتاد والذخائر الفتاكة ومدعومة بالطائرات".
وتابع أن "الإدارة الأميركية تسير جسورها الجوية لدعم هذا الكيان وكأنها تقاتل دولة عظمى"، مشيراً الى أن "70 يوما منذ بدء معركة طوفان الأقصى ولا يزال شعبنا يخوض هذه المعركة غير المسبوقة".
وأضاف: "مجاهدونا استخدموا قذائف مضادة للتحصينات وهدم البيوت على رؤوس الجنود الإسرائيليين"، مشيراً الى أن "العدو يستخدم المرتزقة خلال عمليته التي يدعي أنها حرب وجودية".
وأكد الناطق باسم كتائب القسام أن "مجاهدونا ما زالت أياديهم على الزناد ويتربصون بالعدو في كل مكان.. والتحام مجاهدينا مع قوات العدو كشف كم هو جيش واهن وجبان".
وشدد على أن "ما يعلن عنه جيش العدو رسميا من أعداد القتلى والإصابات غير حقيقي"، موضحاً أن "ما نراه يتفكك هو جيش العدو لا كتائب القسام".