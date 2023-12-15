جيش الإحتلال يعلن قتل 3 أسرى "عن طريق الخطأ" في غزة

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، في بيان، أنه "أثناء القتال في الشجاعية، قوة من الجيش قامت بتشخيص خطأً ثلاثة مختطفين إسرائيليين باعتبارهم تهديداً، حيث أطلقت القوة النار باتجاههم، ما أدى إلى مقتلهم".

وأضاف البيان: "أثناء عمليات تمشيط ومسح منطقة الحادث، ثارت شبهة حول هوية القتلى. وتم نقل الجثث لغرض فحصها في الأراضي الإسرائيلية، حيث تبين أن القتلى ما هم إلا ثلاثة مختطفين إسرائيليين".

وتابع: "تم معاينة الجثث في المعسكر المختصّ بهذه المعاملة، حيث تم التعرف على المخطوفين وتبيَّن أن هوياتهم كالتالي:

- يوتام حاييم الذي اختطفته حركة حماس من كيبوتس كفار عزة في 7 أكتوبر.

- سامر الطلالقة الذي اختطفته منظمة حماس من كيبوتس نير عام في 7 أكتوبر".

وأكد البيان أنه "تم إبلاغ عائلة المختطف الثالث التي طلبت عدم الكشف عن هويته حالياً".

وأشار البيان الى أن "الجيش الإسرائيلي باشر التحقيق في الحادث على الفور. ومن الجدير بالذكر أنه وقع في منطقة قتال شهدت العديد من الاشتباكات طيلة الأيام الأخيرة. ويتم الآن إطلاع كافة القوات المقاتلة في الميدان على الدروس الفورية المستفادة من الحادث.. يعرب الجيش عن حزنه العميق للحادث ويشارك عائلات الضحايا حزنها. وسيواصل بذل كافة الجهود لإعادة المختطفين إلى ديارهم".



