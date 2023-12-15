أردوغان يؤكد للرئيس الإماراتي ضرورة "إيقاف إسرائيل" في أسرع وقت ممكن
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إنه "من المهم وقف إسرائيل في أسرع وقت ممكن، ومواصلة الخطوات المتخذة لضمان وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة".
وأضاف أنه "من الضروري تنفيذ القرارات التي اتخذت في القمة المشتركة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية".
كما أكد أردوغان لابن زايد في اتصاله معه، "ضرورة استمرار المبادرات التي من شأنها زيادة دعم المجتمع الدولي لفلسطين من أجل ضمان السلام في المنطقة".
وبحث الزعيمان جهود تركيا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.