أردوغان يؤكد للرئيس الإماراتي ضرورة "إيقاف إسرائيل" في أسرع وقت ممكن

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إنه "من المهم وقف إسرائيل في أسرع وقت ممكن، ومواصلة الخطوات المتخذة لضمان وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة".