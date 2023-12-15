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عربي و دولي

مصادر دبلوماسية فرنسية لصحيفة "عكاظ": تأجيل زيارة ماكرون إلى لبنان لأسباب لم تعرف بعد

2023-12-15 | 14:45
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مصادر دبلوماسية فرنسية لصحيفة &quot;عكاظ&quot;: تأجيل زيارة ماكرون إلى لبنان لأسباب لم تعرف بعد
مصادر دبلوماسية فرنسية لصحيفة "عكاظ": تأجيل زيارة ماكرون إلى لبنان لأسباب لم تعرف بعد

قرر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تأجيل زيارة مقررة إلى لبنان، خلال الشهر الجاري، التي كان ‏سيحتفل خلالها مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" بأعياد الميلاد.‏

وذكرت مصادر دبلوماسية فرنسية، في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن "زيارة ماكرون كان مقررا لها يوم 21 كانون الأول، لكن تم تأجيلها لأسباب لم تعرف بعد، وتم إبلاغ المعنيين في لبنان بذلك".
وأضافت الصحيفة السعودية أن "وفدا يضم ضباطا من قصر الإليزيه ومعهم دبلوماسيون من وزارة الخارجية الفرنسية، أجروا خلال الأيام القليلة الماضية كشفا ميدانياً لقصر الصنوبر، وصالة كبار الشخصيات في مطار بيروت الذي تم فتحه لهذا الغرض، وتوجهوا إلى الجنوب اللبناني لإجراء كشف ميداني مماثل، باعتبار أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قادم لزيارة الكتيبة الفرنسية العاملة في إطار "اليونيفيل" لمناسبة الأعياد".
مصادر دبلوماسية فرنسية لصحيفة "عكاظ": تأجيل زيارة ماكرون إلى لبنان لأسباب لم تعرف بعد

محليات

عربي و دولي

إيمانويل ماكرون

لبنان

فرنسا

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