بالفيديو - مشاهد من إستهداف القسام لآليات وجنود الإحتلال المتوغلة في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة

مشاهد من إستهداف القسام لآليات وجنود الإحتلال المتوغلة في حي الشيخ رضوان شمال مدينة #غزة pic.twitter.com/6skZnTFxg8
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 15, 2023
مشاهد من إستهداف القسام لآليات وجنود الإحتلال المتوغلة في حي الشيخ رضوان شمال مدينة #غزة pic.twitter.com/6skZnTFxg8
أكسيوس: "إسرائيل" أبدت إستعداداً لمناقشة إتفاق جديد لتبادل الأسرى
رابطة الصحافة الأجنبية تنعى المصور سامر أبو دقة
قال مراسل قناة "الجزيرة" إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع".