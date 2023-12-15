بالفيديو - مشاهد من إستهداف القسام لآليات وجنود الإحتلال المتوغلة في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة

كتائب القسام : اشتبكنا مع 10 جنود للاحتلال من نقطة صفر داخل خيمة عسكرية للعدو في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة وتمكنا من الاستيلاء على قطعة سلاح M16 من أحد الجنود