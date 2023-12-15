بالفيديو - مقاتلو كتائب القسام وسرايا القدس يستهدفون تجمع جنود الإحتلال شرق خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل

مقاتلو كتائب #القسام و #سرايا_القدس يستهدفون تجمع جنود الإحتلال شرق #خان_يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل pic.twitter.com/xKJhST013e
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 15, 2023
مقاتلو كتائب #القسام و #سرايا_القدس يستهدفون تجمع جنود الإحتلال شرق #خان_يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل pic.twitter.com/xKJhST013e
أكسيوس: "إسرائيل" أبدت إستعداداً لمناقشة إتفاق جديد لتبادل الأسرى
رابطة الصحافة الأجنبية تنعى المصور سامر أبو دقة
قال مراسل قناة "الجزيرة" إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع".