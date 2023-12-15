غضب بـ "إسرائيل" بعد إعلان قتـ ـ ـل 3 أسـ ـ ـرى "عن طريق الخطأ".. ونتنياهو يصفها بالمأساة
قالت مراسلة قناة "الجزيرة" إن "عائلات أسرى إسرائيليين توجهت إلى مقر وزارة الحرب الإسرائيلية في تل أبيب للتظاهر بعد إعلان الجيش أنه قتل 3 أسرى في غزة عن طريق الخطأ".
في غضون ذلك، قال رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو إن "مقتل المحتجزين الثلاثة مأساة فوق الاحتمال"، وأضاف أن "إسرائيل بأكملها في حداد هذا المساء".
ووعد نتنياهو بـ"استخلاص العبر" مما جرى، ومواصلة بذل "جهد كبير لإعادة جميع المختطفين إلى بيوتهم سالمين"، وفق تعبيره.