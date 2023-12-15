غضب بـ "إسرائيل" بعد إعلان قتـ ـ ـل 3 أسـ ـ ـرى "عن طريق الخطأ".. ونتنياهو يصفها بالمأساة

قالت مراسلة قناة "الجزيرة" إن "عائلات أسرى إسرائيليين توجهت إلى مقر وزارة الحرب الإسرائيلية في تل أبيب للتظاهر بعد إعلان الجيش أنه قتل 3 أسرى في غزة عن طريق الخطأ".