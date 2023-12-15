الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

سي إن إن: إدارة بايدن توبخ "إسرائيل" لهجماتها على الجيش اللبناني

2023-12-15 | 15:39
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
سي إن إن: إدارة بايدن توبخ &quot;إسرائيل&quot; لهجماتها على الجيش اللبناني
سي إن إن: إدارة بايدن توبخ "إسرائيل" لهجماتها على الجيش اللبناني

نقلت "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين ومصدر أمني إقليمي أن "إدارة الرئيس جو بايدن وبخت "إسرائيل" بشأن هجماتها على الجيش اللبناني"، مضيفةً أن ""إسرائيل" هاجمت الجيش اللبناني أكثر من 34 مرة منذ 7 تشرين الأول".

وتابعت نقلاً عن المسؤولين الأميركيين والمصدر الأمني الإقليمي أنه "ربما لم يمارس الجنود والضباط الإسرائيليون ضبط النفس بالدرجة الكافية"، مشيرةً الى أن "إدارة بايدن محبطة من الهجمات على الجيش اللبناني لاعتقادها بأنه سيكون جزءا من أي حل".
واضافت: "قلقون بشكل عميق إزاء توسع الصراع بين إسرائيل وحماس إلى شمال إسرائيل". 
سي إن إن: إدارة بايدن توبخ "إسرائيل" لهجماتها على الجيش اللبناني

عربي و دولي

إسرائيل

الجيش اللبناني

أميركا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
سرايا القدس: استهدفنا دبابتين للاحتلال بقذائف "التاندوم" في محور الشيخ رضوان غرب غزة
شركة أمبري البريطانية للأمن البحري: تضرر سفينة ترفع علم ليبيريا كانت تبحر جنوبا عبر مضيق باب المندب إثر هجوم جوي شمالي ميناء المخا اليمني

اقرأ ايضا في عربي و دولي

إعلان تفاصيل مراسم دفن أمير الكويت.. وموعد التعازي
07:17

إعلان تفاصيل مراسم دفن أمير الكويت.. وموعد التعازي


كشف وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، السبت، تفاصيل مراسم دفن أمير البلاد الرحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

07:17

إعلان تفاصيل مراسم دفن أمير الكويت.. وموعد التعازي


كشف وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، السبت، تفاصيل مراسم دفن أمير البلاد الرحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

قادة العالم ينعون أمير الكويت الراحل
06:54

قادة العالم ينعون أمير الكويت الراحل


نعى قادة العالم، أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية، ظهر السبت، عن عمر يناهز 86 عاما.

06:54

قادة العالم ينعون أمير الكويت الراحل


نعى قادة العالم، أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية، ظهر السبت، عن عمر يناهز 86 عاما.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023