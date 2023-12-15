سي إن إن: إدارة بايدن توبخ "إسرائيل" لهجماتها على الجيش اللبناني

نقلت "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين ومصدر أمني إقليمي أن "إدارة الرئيس جو بايدن وبخت "إسرائيل" بشأن هجماتها على الجيش اللبناني"، مضيفةً أن ""إسرائيل" هاجمت الجيش اللبناني أكثر من 34 مرة منذ 7 تشرين الأول".