سي إن إن: إدارة بايدن توبخ "إسرائيل" لهجماتها على الجيش اللبناني
نقلت "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين ومصدر أمني إقليمي أن "إدارة الرئيس جو بايدن وبخت "إسرائيل" بشأن هجماتها على الجيش اللبناني"، مضيفةً أن ""إسرائيل" هاجمت الجيش اللبناني أكثر من 34 مرة منذ 7 تشرين الأول".
وتابعت نقلاً عن المسؤولين الأميركيين والمصدر الأمني الإقليمي أنه "ربما لم يمارس الجنود والضباط الإسرائيليون ضبط النفس بالدرجة الكافية"، مشيرةً الى أن "إدارة بايدن محبطة من الهجمات على الجيش اللبناني لاعتقادها بأنه سيكون جزءا من أي حل".
واضافت: "قلقون بشكل عميق إزاء توسع الصراع بين إسرائيل وحماس إلى شمال إسرائيل".