البيت الأبيض: نتفق مع "إسرائيل" على إستمرار "الصــ ــراع" شهوراً

قال البيت الأبيض "نتفق مع إسرائيل بأن الصراع سيستمر شهورا لكن ينبغي أن تكون عملياتها أكثر دقة وهذا يعود لها".

وأكد ان "هناك نقاش واسع بشأن شكل السلطة الفلسطينية التي ستحكم غزة".

وتابع: "نعمل مع الشركاء الإقليميين وإسرائيل على ما بعد الصراع في غزة ولا ينبغي أن تكون حماس بالسلطة"، موضحاً أن "مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بحث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار في الضفة الغربية".

وأشار الى أن "سوليفان ناقش مع الرئيس الفلسطيني إجراءات مواجهة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين".

ورأى البيت الأبيض أن "مقتل رهائن بالخطأ في غزة يفطر القلب وهذه نتيجة لا نود رؤيتها"، مشدداً على ان "النقل البحري التجاري في البحر الأحمر أكثر خطورة اليوم بسبب هجمات الحوثيين".