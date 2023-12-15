وزارة الدفاع الروسية تؤكد إسقاط 26 مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، إن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 26 طائرة من دون طيار أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم".

وأوضحت الدفاع في البيان: "اليوم، في الفترة من 20.30 إلى 22.30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات من دون طيار على أهداف في أراضي جمهورية القرم، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 26 طائرة أوكرانية دون طيار فوق شبه جزيرة القرم".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن "القوات الجوية الروسية والدفاع الجوي والمدفعية تمكنت من إسقاط عشرات الطائرات المسيرة وأسر 82 جنديا أوكرانيا على عدة محاور في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

وأكّدت الدفاع أنه خلال الأسبوع، تم "أسر 82 جنديا أوكرانيا استسلموا طواعية، 25 منهم في اليوم الماضي وحده".

وأشارت الدفاع إلى أنه "تم إسقاط مروحية "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من تياجينكا في مقاطعة خيرسون، وكانت خسائر هذا الأسبوع هي صاروخ "توشكا-يو" التكتيكي، وصاروخين من طراز "إس-200" الموجهة المضادة للطائرات، و17 صاروخا من طراز "هيمارس"، بالإضافة إلى 119 طائرة من دون طيار".