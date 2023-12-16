شهداء ومصابون في غارات معادية على قطاع غزة



استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، غالبيتهم نساء وأطفال، إثر قصف العدو الإسرائيلي، محيط مدرسة المزرعة التابعة للأونروا في دير البلح، وسط قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما أصيب عدد آخر في قصف استهدف منزلا قرب دوار الروس في مخيم البريج، وسط القطاع.

كذلك، شن الطيران المعادي غارة استهدفت منزلا في منطقة البراهمة برفح، فيما واصل جيش الاحتلال قصفه لأحياء الشجاعية والتفاح والدرج بمدينة غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات استهدفت منطقة المصري وسرحان في حي المنارة بخان يونس، جنوب القطاع.

وذكرت وزارة الصحة، في أحدث حصيلة لها، أن عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العداون الإسرائيلي في السابع من شهر تشرين الأول اللماضي بلغ 18,700 شهيد، غالبيتهم (70%) من النساء والأطفال، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 51 ألفا، مشيرة إلى أن هناك "الآلاف ما زالوا في عداد المفقودين".