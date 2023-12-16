معلومات الجديد: طائرة كولونا عادت أدراجها الى باريس بسبب عطل تقني.. وهذا موعد وصولها الى لبنان



أفادت معلومات قناة الجديد بأن "تأجيل زيارة وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا الى بيروت جاء بعدما انطلقت من باريس على متن طائرة "فالكون" تابعة للحكومة الفرنسية قبل ان تعود الطائرة ادراجها الى باريس بسبب عطل تقني".