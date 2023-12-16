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عربي و دولي

إعلان تفاصيل مراسم دفن أمير الكويت.. وموعد التعازي

2023-12-16 | 07:17
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إعلان تفاصيل مراسم دفن أمير الكويت.. وموعد التعازي
إعلان تفاصيل مراسم دفن أمير الكويت.. وموعد التعازي


كشف وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، السبت، تفاصيل مراسم دفن أمير البلاد الرحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال الصباح: "مراسم دفن جثمان الأمير الراحل مقتصرة على أقرباء الشيخ نواف الصباح فقط بمسجد بلال بن رباح يوم الأحد".
كما أعلن الديوان الأميري أن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سوف يتقبل وأسرة آل صباح التعازي بفقيد الوطن في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان يوم الإثنين من 9 صباحا وحتى أذان الظهر فقط ويوم الثلاثاء من 9 صباحا وحتى أذان الظهر ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب.
والسبت، نعى الديوان الأميري الكويتي أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية عن عمر يناهز 86 عاما.
 
إعلان تفاصيل مراسم دفن أمير الكويت.. وموعد التعازي

عربي و دولي

الكويت

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

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