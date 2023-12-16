بوتين يعزي أمير الكويت الجديد بوفاة شقيقه
أفاد الموقع الرسمي للرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم تعازيه لأمير الكويت الجديد مشعل الأحمد الجابر الصباح، في وفاة شقيقه الذي كان أميرا للبلاد.
وجاء في رسالة الرئاسة الروسية: " صاحب السمو، أرجو أن تتقبلوا أعمق التعازي في وفاة أخيكم الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، ولقد كان الأمير نواف الأحمد يتمتع بسلطة كبيرة في الشرق الأوسط، لقد فعل الكثير من أجل المجتمع، وكذلك التنمية الاقتصادية للكويت وتعزيز مكانته على الساحة الدولية، ونحن نقدر مساهمته الشخصية في تعزيز العلاقات الودية الروسية الكويتية".