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عربي و دولي

أبو عبيدة: العدو يُقامر بحياة جنوده الأسرى ويحاول يائسًا التخلص من عبء هذا الملف

2023-12-16 | 10:52
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أبو عبيدة: العدو يُقامر بحياة جنوده الأسرى ويحاول يائسًا التخلص من عبء هذا الملف

أشار الناطق باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أبو عبيدة، إلى أنّ "العدو لا زال يُقامر بحياة جنوده الأسرى لدى المقاومة، غير آبهٍ بمشاعر عائلاتهم، وقد تعمّد بالأمس إعدام ثلاثةٍ منهم وآثر قتلهم على تحريرهم، وهو ذات السلوك الإجرامي المفضوح الذي مارسه ولا يزال بحق أسراه في غزة، في محاولةٍ يائسة منه للتخلص من عبء هذا الملف واستحقاقاته التي يعرفها جيدًا".

وفي هذا السياق، نشرت كتائب "القسام" مشاهد تحت عنوان "الوقت ينفد" للأسرى الذين قتلوا في غزة بسبب الجيش الإسرائيلي وقصفه.

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أبو عبيدة

كتائب القسام

إسرائيل

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