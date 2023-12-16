نتنياهو: وضعنا جدولا زمنيا لانتصار حاسم على حزب الله والقضاء على حماس

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، وعضو حكومة الطوارئ، بيني غانتس:

"نحن في حرب وجودية لا بد من خوضها حتى النصر رغم الضغوط والتكاليف"

فيما أكد إلى أن "الوضع الأمني في غزة سيكون بيد إسرائيل بعد القضاء على حماس"

وقال نتنياهو: "سنواصل العمليات العسكرية لاستعادة المخطوفين وسنحارب حتى نحقق الانتصار".

كما ألمح نتنياهو على ما يبدو إلى أن مفاوضات جديدة جارية لاستعادة الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، وقال: "الهجوم الإسرائيلي على غزة ساعد في التوصل إلى اتفاق جزئي لإطلاق سراح الرهائن في نوفمبر.. التعليمات التي أعطيها لفريق التفاوض مبنية على هذا الضغط الذي بدونه ليس لدينا شيء".

أما عن الجبهة مع حزب الله، قال نتنياهو "نسعى لتحقيق ردع ضد حزب الله في الشمال إما سياسيا أو عسكريا و وضعنا جدولا زمنيا لانتصار حاسم على حزب الله والقضاء على حماس".