لتوجيه نصائح تتعلق بالقطاع... أكبر قائدين في الجيش الأميركي يتوجهان إلى تل ابيب

وخدم كل من وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال سي كيو براون، في أدوار قيادية مع تحول القوات الجوية والبرية الأميركية من القتال الرئيسي إلى عمليات مكافحة الإرهاب الأقل كثافة في العراق وأفغانستان.

لكن ليس من الواضح مدى عمق صدى نصيحتهما المأخوذة من الدروس المستفادة لدى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.