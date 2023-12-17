الاحتلال يرتكب مجرزة جديدة في جباليا ووقوع عشرات الشهداء والجرحى

ارتكب جيش الاحتلال مجزرة جديدة في بلدة جباليا شمال قطاع غزة راح ضحيتها 14 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين.

وقالت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال دمرت مستشفى كمال عدوان ووضعت الشهداء والجرحى في حفرة كبيرة، مضيفة : "نتخوف من ارتكاب الاحتلال مجزرة في مستشفى العودة مشابهة لما حدث في مستشفى كمال عدوان."

وطالبت الوزارة ة بتحقيق دولي بعد دفن الاحتلال جثامين الشهداء بطريقة مروعة في مستشفى كمال عدوان.

كما استشهد 24 فلسطينياً وأصيب العشرات اليوم خلال قصف طائرات الاحتلال منزلا في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وبحسب وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" فقد انتشلت طواقم الدفاع المدني والاسعاف 24 شهيدا، و90 جريحا على الأقل، جراء تدمير طائرات الاحتلال منزلا لعائلة شهاب في جباليا، وما زال العشرات تحت الأنقاض.

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد نحو 12 فلسطينياً وإصابة العشرات، أغلبيتهم من النازحين.

وجنوبا، أطلقت مدفعية الاحتلال قذيفة لم تنفجر على ساحة مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لإصابة شابين على الأقل.

كما قصفت زوارق الاحتلال عدة مناطق شمال مدينة خان يونس، وساحلها الغربي.

كما شن الاحتلال غارات على اليرموك وأحياءِ الدرج والتفاح والشجاعية فيما تخوض المقاومة اشتباكات مع الاحتلالِ في حي الشجاعية.

وخلال الساعات الأولى من اليوم استهدف قصف مدفعي عنيف وسط وجنوب مدينة خان يونس ومناطق بني سهيلا ومعن والمحطة والنصيرات والمغازي والمغراقة والمفتي.

كما استهدفت الغارات العنيفة المناطقَ الشمالية من قطاع غزة استخدم خلالها الاحتلالُ القنابل الفوسفورية.