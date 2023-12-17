عدوان اسرائيلي على مخيم نور شمس بالضفة الغربية وقوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من الدخول الى المخيم

استشهد أربعة فلسطينيين اليوم في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مخيم نور شمس بعد قصف لطائرات الاحتلال المسيرة على المخيم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول شهيدين لمستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، وكان شابان آخران استشهدا فجرا، إثر قصف لمسيرات الاحتلال داخل المخيم، وسط اعتقالات وتدمير للبنية التحتية، واعلان المخيم منطقة عسكرية مغلقة.

وأوضحت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" أن الشابين، استشهدا نتيجة اصابتهما بالقصف بطائرة مسيرة في حارة المنشية بمخيم نور شمس، حيث تركا ينزفان وعددا من الجرحى بسبب عدم سماح قوات الاحتلال لسيارات الاسعاف بالدخول الى المخيم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن قوات الاحتلال تعرقل عمل طواقم الإسعاف والطوارئ من الدخول إلى مخيم نور شمس للوصول إلى الإصابات، واعتقلت متطوعا من سيارة الإسعاف.

كما قصفت طائرات الاحتلال المسيرة، مواقع في حارة المنشية بمخيم نور شمس.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين خلال عمليات دهم واسعة للمنازل، كما اعقلت المسعف هاني بنان صوان من سيارة الاسعاف كانت متواجدة على مدخل مخيم نور شمس، وهو أسير محرر من سكان ضاحية ذنابة، والأسير المحرر حازم فتحي قرعاوي بعد اقتحام منزله في المخيم

وكانت قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرق المدينة، وسط سماع دوي انفجارات واطلاق نار مكثف في العديد من الأحياء.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح البنايات العالية، عُرف من أصحابها عائلتا البطة والسعايدة في المخيم.

وتمركزت دوريات الاحتلال الراجلة والمحمولة في مختلف حارات المخيم وتحديدا في مناطق جبل النصر، وشارع المسلخ، وحارات: المنشية والمحجر والقلنسوة، في الوقت الذي خربت فيه جرافات الاحتلال الشوارع الرئيسية للمخيم عبر تجريف البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ضواحي شويكة وذنابة وعزبة ياسين وحي الاسكان في ضاحية اكتابا، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها واخضعت سكانها للاستجواب، وقامت بتكسير المركبات المتوقفة في المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، في وقت متأخر من مساء امس مدينة طولكرم وصولا لمخيم طولكرم، ودفعت تلك القوات بتعزيزاتها العسكرية باتجاه المدينة.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على مخيم نور شمس شرق المدينة، ودفعت بجرافاتها وآلياتها العسكرية على شارع نابلس ودوار ومدخل ضاحية اكتابا باتجاه المخيم، في الوقت الذي دارت فيه مواجهات عنيفة أطلقت خلالها الأعيرة النارية بكثافة، وجرفت ودمرت العديد من الشوارع.