الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

عدوان اسرائيلي على مخيم نور شمس بالضفة الغربية وقوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من الدخول الى المخيم

2023-12-17 | 03:08
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
عدوان اسرائيلي على مخيم نور شمس بالضفة الغربية وقوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من الدخول الى المخيم
عدوان اسرائيلي على مخيم نور شمس بالضفة الغربية وقوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من الدخول الى المخيم

عدوان اسرائيلي على مخيم نور شمس في طولكرم باضفة الغربية وقوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من الدخول الى المخيم لاجلاء المصابين

استشهد أربعة فلسطينيين اليوم في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مخيم نور شمس بعد قصف لطائرات الاحتلال المسيرة على المخيم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول شهيدين لمستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، وكان شابان آخران  استشهدا فجرا، إثر قصف لمسيرات الاحتلال داخل المخيم، وسط اعتقالات وتدمير للبنية التحتية، واعلان المخيم منطقة عسكرية مغلقة.

وأوضحت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" أن الشابين، استشهدا نتيجة اصابتهما بالقصف بطائرة مسيرة في حارة المنشية بمخيم نور شمس، حيث تركا ينزفان وعددا من الجرحى بسبب عدم سماح قوات الاحتلال لسيارات الاسعاف بالدخول الى المخيم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن قوات الاحتلال تعرقل عمل طواقم الإسعاف والطوارئ من الدخول إلى مخيم نور شمس للوصول إلى الإصابات، واعتقلت متطوعا من سيارة الإسعاف.

كما قصفت طائرات الاحتلال المسيرة، مواقع في حارة المنشية بمخيم نور شمس.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين خلال عمليات دهم واسعة للمنازل، كما اعقلت المسعف هاني بنان صوان من سيارة الاسعاف كانت متواجدة على مدخل مخيم نور شمس، وهو أسير محرر من سكان ضاحية ذنابة، والأسير المحرر حازم فتحي قرعاوي بعد اقتحام منزله في المخيم

وكانت قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرق المدينة، وسط سماع دوي انفجارات واطلاق نار مكثف في العديد من الأحياء.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح البنايات العالية، عُرف من أصحابها عائلتا البطة والسعايدة في المخيم.

وتمركزت دوريات الاحتلال الراجلة والمحمولة في مختلف حارات المخيم وتحديدا في مناطق جبل النصر، وشارع المسلخ، وحارات: المنشية والمحجر والقلنسوة، في الوقت الذي خربت فيه جرافات الاحتلال الشوارع الرئيسية للمخيم عبر تجريف البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ضواحي شويكة وذنابة وعزبة ياسين وحي الاسكان في ضاحية اكتابا، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها واخضعت سكانها للاستجواب، وقامت بتكسير المركبات المتوقفة في المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، في وقت متأخر من مساء امس مدينة طولكرم وصولا لمخيم طولكرم، ودفعت تلك القوات بتعزيزاتها العسكرية باتجاه المدينة.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على مخيم نور شمس شرق المدينة، ودفعت بجرافاتها وآلياتها العسكرية على شارع نابلس ودوار ومدخل ضاحية اكتابا باتجاه المخيم، في الوقت الذي دارت فيه مواجهات عنيفة أطلقت خلالها الأعيرة النارية بكثافة، وجرفت ودمرت العديد من الشوارع.

عدوان اسرائيلي على مخيم نور شمس بالضفة الغربية وقوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من الدخول الى المخيم

عربي و دولي

طولكرم

عدوان اسرائيلي

نور شمس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
د.ب.أ عن الخارجية الفرنسية: وفاة دبلوماسي فرنسي متأثرا بجروحه في غارة إسرائيلية على غزة
وسائل إعلام العدو : إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه "سعسع" بالجليل الأعلى

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023