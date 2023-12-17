قناة 12 العبرية: تضرر مبنى في "سعسع" بالجليل الأعلى بعد إصابته بصاروخ موجّه من لبنان

افادت قناة 12 العبرية عن تضرر مبنى في مستوطنة "سعسع" بالجليل الأعلى بعد إصابته بصاروخ موجّه من لبنان