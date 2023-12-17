الكويت تشيع جثمان أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
شيعت الكويت اليوم جثمان أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وقد أقيمت صلاة الجنازة في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق .
وتقدم أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح صفوف المصلين في صلاة الجنازة على جثمان أمير البلاد الراحل، ونقل الجثمان إلى مقبرة الصليبيخات حيث ووري الثرى.
وقال الديوان الأميري إن مراسم دفن جثمان الأمير اقتصرت على أقربائه فقط على أن يتم تلقي التعازي غدا الاثنين، فيما أعلن الحداد في الكويت وتنكيس الأعلام مدة أربعين يوما، وتعطيل الدوائر الحكومية ثلاثة أيام.