الكويت تشيع جثمان أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

شيعت الكويت اليوم جثمان أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وقد أقيمت صلاة الجنازة في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق .

وتقدم أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح صفوف المصلين في صلاة الجنازة على جثمان أمير البلاد الراحل، ونقل الجثمان إلى مقبرة الصليبيخات حيث ووري الثرى.