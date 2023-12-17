"من داخل نفق في القطاع" ... مصادر عبرية تنشر مقطع فيديو لـ شقيق يحيى السنوار!

وذكر جيش العدو أن مقاتلي وحدة "يهالوم" الخاصة وقوات المشاة والوحدات الهندسية التابعة لفرقة غزة عملوا خلال الأسابيع الأخيرة ضمن عملية يقودها لواء الشمال استخدموا خلالها وسائل استخبارية وتكنولوجية متقدمة، لكشف وتمشيط وتحييد مسار نفق استراتيجي لحركة حماس لا يجتاز الحدود إلى داخل إسرائيل.

كما أفاد العدو بأن العمليات الاستكشافية قادت إلى الكشف عن أكثر من 4 كيلومترات من مسار النفق والذي يصل أقصى عمق له إلى حوالي 50 مترا.