تعطل محطات وقود في طهران.. ومجموعة قراصنة إلكترونية مرتبطة بـ "إسرائيل" تتبنى
تعطلت الخدمات في الكثير من محطات الوقود في العاصمة الإيرانية، طهران، الاثنين، في وقت أعلنت مجموعة قراصنة إلكترونية مرتبطة بـ "إسرائيل" مسؤوليتها عن الهجوم.
وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن الخدمات في الكثير من محطات الوقود في طهران تعطلت، دون أن يتضح السبب بعد.
ولم يمض وقت طويل حتى أعلنت إذاعة جيش الإحتلال أن "مجموعة قراصنة إنترنت مرتبطة بإسرائيل تبنت الهجوم في قلب إيران".
وقالت إذاعة الجيش إن المجموعة نشرت أدلة على تنفيذها الهجوم.
وشملت المعلومات تفاصيل أنظمة الدفع والإدارة في محطات الوقود.