تعطل محطات وقود في طهران.. ومجموعة قراصنة إلكترونية مرتبطة بـ "إسرائيل" تتبنى

تعطلت الخدمات في الكثير من محطات الوقود في العاصمة الإيرانية، طهران، الاثنين، في وقت أعلنت مجموعة قراصنة إلكترونية مرتبطة بـ "إسرائيل" مسؤوليتها عن الهجوم.