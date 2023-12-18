كتائب #القسام تنشر فيديو بعنوان "وصلتم متأخرين.. المهمة أُنجزت" pic.twitter.com/7tFTtkyjAB
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 18, 2023
كتائب #القسام تنشر فيديو بعنوان "وصلتم متأخرين.. المهمة أُنجزت" pic.twitter.com/7tFTtkyjAB
هنأ رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الاثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر.
قضى 11 شخصا على الأقلّ وأصيب قرابة مئة آخرين إصابات بالغة في حريق اندلع الإثنين في وسط كوناكري عاصمة غينيا إثر انفجار مستودع الوقود الرئيسي في البلاد، في حادث تسبّب بإغلاق المدارس والإدارات.
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، تنفيذ عملية نوعية ضد سفينتين مرتبطتين بإسرائيل، مؤكدة أن عمليات استهداف السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية مستمرة.