كتائب القسام تنشر فيديو بعنوان "وصلتم متأخرين.. المهمة أُنجزت"

قضى 11 شخصا على الأقلّ وأصيب قرابة مئة آخرين إصابات بالغة في حريق اندلع الإثنين في وسط كوناكري عاصمة غينيا إثر انفجار مستودع الوقود الرئيسي في البلاد، في حادث تسبّب بإغلاق المدارس والإدارات.



