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عربي و دولي

تواصل بين البيت الأبيض والحوثيين عبر سلطنة عمان لوقف الهجمات ضد السفن!

2023-12-18 | 07:16
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تواصل بين البيت الأبيض والحوثيين عبر سلطنة عمان لوقف الهجمات ضد السفن!
تواصل بين البيت الأبيض والحوثيين عبر سلطنة عمان لوقف الهجمات ضد السفن!

كشفت مصادر لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية أن "البيت الأبيض يتواصل مع الحوثيين عبر سلطنة عمان وبعض الوسطاء الآخرين لحثهم على وقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر".

وأكد متحدث باسم الحوثيين، للوكالة هذه الاتصالات، مشددا على "أننا سنستمر في هجماتنا حتى توقف إسرائيل القتال في غزة".

كما اشارت مصادر لـ"بلومبيرغ"، الى إن "الجهود الأميركية لمواجهة الحوثيين في اليمن وهم يهاجمون السفن في أحد أهم الممرات المائية في العالم، تواجه حاجزا كبيرا بسبب "الخلافات بين حلفاء واشنطن العرب".

ولفتت إلى أن "اثنتين من أهم الجهات الفاعلة المشاركة في الحرب الطويلة الأمد في اليمن، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تدعمان الفصائل المتنافسة ضد الحوثيين وتفضلان طرقا مختلفة للتعامل معهم"، لافتة إلى أن "مواقفهم المتباينة تعقد المحاولة التي تقودها الولايات المتحدة لصياغة رد متماسك على الجماعة".

تواصل بين البيت الأبيض والحوثيين عبر سلطنة عمان لوقف الهجمات ضد السفن!

عربي و دولي

البيت الأبيض

الحوثيين

السفن الإسرائيلية

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