هيئة التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن محاولة هجوم مسلحين على سفينة شمال غرب جيبوتي

معلومات الجديد: فرنجية كان شريكا اساسيا في اخراج قانون التمديد بامتناع وزير المرده عن حضور جلسة مجلس الوزراء بعدما قرر الا تحكم علاقته بعون رواسب سابقة غير مبنية على اسباب حقيقية