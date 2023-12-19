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عربي و دولي

السفير الصيني لدى روسيا: بكين تعتزم توسيع التعاون مع روسيا في قطاع الطاقة

2023-12-19 | 01:45
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السفير الصيني لدى روسيا: بكين تعتزم توسيع التعاون مع روسيا في قطاع الطاقة
السفير الصيني لدى روسيا: بكين تعتزم توسيع التعاون مع روسيا في قطاع الطاقة

أعلن السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، أن "بكين تعتزم توسيع التعاون مع روسيا في قطاع الطاقة بما في ذلك جميع مراحل الإنتاج".

وأشار الى أنه في "ظل التقلبات في سوق الطاقة والمخاطر والتحديات الخارجية، تتمسك الصين وروسيا دائما بمبادئ الثقة والمنفعة المتبادلة، وتعملان باستمرار على تعزيز التعاون في مجال الطاقة بما يسهم بشكل إيجابي في أمن الطاقة العالمي".

وأكد أن "تجارة الطاقة بين موسكو وبكين لا تخضع لأي تدخل من دول ثالثة".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، أعلن عشية زيارة رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين إلى الصين أن الجانب الصيني يأمل في تعميق التعاون بين البلدين خلال هذه الزيارة.
السفير الصيني لدى روسيا: بكين تعتزم توسيع التعاون مع روسيا في قطاع الطاقة

عربي و دولي

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