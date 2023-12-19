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البابا فرنسيس وافق على مباركة المرتبطين المثليين

2023-12-19 | 02:20
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البابا فرنسيس وافق على مباركة المرتبطين المثليين
البابا فرنسيس وافق على مباركة المرتبطين المثليين

وافق البابا فرنسيس رسميًا على السماح للكهنة الكاثوليك "بمباركة" المرتبطين المثليين، لكن هذه البركة لا يمكن أن تحتوي على أي شيء يشبه طقوس الزفاف.

وتوضح الوثيقة الجديدة تحولا جذريا في سياسة الفاتيكان، حيث تصر على أن الأشخاص الذين يسعون إلى محبة الله ورحمته لا ينبغي أن يخضعوا "لتدقيق أخلاقي شامل" للحصول عليها.

والوثيقة الصادرة عن دائرة عقيدة الإيمان، والتي وافق عليها البابا ونشرت الاثنين، تتوسع في الواقع في رسالة أرسلها البابا فرنسيس إلى اثنين من الكرادلة المحافظين ونشرت في تشرين الأول الماضي. في هذا الرد الأولي، اقترح رئيس الكنيسة إمكانية تقديم مثل هذه البركات في ظروف معينة إذا لم يتم الخلط بين هذه الطقوس وسر الزواج.

وتكرر الوثيقة الجديدة هذا الشرط وتتوسع فيه، مؤكدة أن الزواج يشكل سرا دائما بين الرجل والمرأة. ويشدد على أن البركات المعنية يجب أن تكون غير طقسية بطبيعتها ويجب ألا تُمنح في نفس الوقت مع اتحاد مدني، وفقًا لطقوس ثابتة أو حتى "بالملابس أو الإيماءات أو الكلمات الخاصة بالزواج". لكنه يقول إن طلبات الحصول على مثل هذه البركات لهؤلاء لا ينبغي رفضها تمامًا. إنه في الواقع يقدم تعريفًا موسعًا وواسعًا لمصطلح "البركة" في الكتاب المقدس: يتم التأكيد على أن الأشخاص الذين يبحثون عن علاقة متعالية مع الله ويسعون إلى محبته ورحمته لا ينبغي أن يخضعوا للفحص لتحديد "الكمال الأخلاقي المسبق".

"في جوهرها، تقدم البركة للناس وسيلة لزيادة ثقتهم بالله"، كما جاء في وثيقة "خدمة" عقيدة الإيمان. إن طلب البركة يعبّر عن ويغذي الانفتاح على السمو والتقوى والقرب من الله في آلاف الظروف الملموسة للحياة، وهذا ليس شيئًا في العالم الذي نعيش فيه.

وتضيف الوثيقة: "إنها بذرة الروح القدس التي يجب تغذيتها وعدم إعاقتها".
البابا فرنسيس وافق على مباركة المرتبطين المثليين

عربي و دولي

البابا فرنسيس

الزواج المثلي

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