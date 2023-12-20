الصحافي يوسف دياب لـ الجديد: قرار ديوان المحاسبة بشأن الهبات المقدمة للجيش يبرر أحقية قيادة الجيش باستخدام المساعدات وعدم وجود مخالفة للقانون ولا اي عمل سري

ابو كسم لـ #الجديد": البطريرك الراعي قال اليوم في كلمته امام مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك انه من اجل الاستقرار في البلاد يجب تحصين الجيش وعدم المس بقيادته حتى انتخاب رئيس للجمهورية