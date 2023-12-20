الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
16
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
15:34
بالفيديو- رياح شديدة تحرّك طائرة متوقفة بمطار في الأرجنتين
11:23
فيديو يوثق لحظة انفجار شمسي هائل
2023-12-18
بالفيديو - سطو مسلح على محطة بنزين في الدامور
2023-12-18
عاصفة تغرق ولاية فلوريدا الأميركية بالأمطار
2023-12-18
لا تتخلص من بذوره... فوائد كبرى لـ البطيخ!
عربي و دولي
النخالة: تبادل الأسرى سيتم عبر مبدأ الكل مقابل الكل بعملية سياسية تتفق عليها القوى الفلسطينية وعلى رأسها حماس
2023-12-20 | 04:35
A-
A+
النخالة: تبادل الأسرى سيتم عبر مبدأ الكل مقابل الكل بعملية سياسية تتفق عليها القوى الفلسطينية وعلى رأسها حماس
مقالات ذات صلة
"العربية" عن قيادي في حماس: جاهزون لعملية تبادل على مراحل وكذلك جاهزون لصفقة الكل مقابل الكل
هيئة البث التابعة للعدو : اتفاق تبادل الأسرى مع حماس "بات قريبا" والكرة باتت بملعب حماس من جديد وعليها أن تظهر المسؤولية والجدية للتوصل إلى اتفاق
القيادي بحركة حماس أسامة حمدان: نؤكد ألا تفاوض بخصوص تبادل الأسرى إلا بعد وقف العدوان على قطاع غزة
النخالة: تبادل الأسرى سيتم عبر مبدأ الكل مقابل الكل بعملية سياسية تتفق عليها القوى الفلسطينية وعلى رأسها حماس
عربي و دولي
تبادل
الأسرى
مقابل
بعملية
سياسية
عليها
القوى
الفلسطينية
رأسها
العودة الى الأعلى
جيش العدو الإسرائيلي: إصابة 29 جنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية
النخالة: الوفد سيناقش خلال زيارته إلى القاهرة التي تأتي بناء على دعوة رسمية مصرية سبل وقف العدوان وصفقة تبادل
اقرأ ايضا في عربي و دولي
06:37
مدير جمعية الهلال الأحمر في شمال غزة: خدمة الإسعاف توقفت بسبب حصار آليات الاحتلال من كل الاتجاهات
06:37
مدير جمعية الهلال الأحمر في شمال غزة: خدمة الإسعاف توقفت بسبب حصار آليات الاحتلال من كل الاتجاهات
06:10
جيش العدو الإسرائيلي: إصابة 29 جنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية
06:10
جيش العدو الإسرائيلي: إصابة 29 جنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية
04:35
النخالة: الوفد سيناقش خلال زيارته إلى القاهرة التي تأتي بناء على دعوة رسمية مصرية سبل وقف العدوان وصفقة تبادل
04:35
النخالة: الوفد سيناقش خلال زيارته إلى القاهرة التي تأتي بناء على دعوة رسمية مصرية سبل وقف العدوان وصفقة تبادل
يحدث الآن
عربي و دولي
06:37
مدير جمعية الهلال الأحمر في شمال غزة: خدمة الإسعاف توقفت بسبب حصار آليات الاحتلال من كل الاتجاهات
فن
06:21
طلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني وتفاصيل ما حدث الى العلن
عربي و دولي
06:10
جيش العدو الإسرائيلي: إصابة 29 جنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2023-12-07
"الاخبار" : ضريبة جديدة بالدولار على "النفايات المنزلية"!
2023-12-15
#الجديد تواكب آخر المستجدات والتطورات الميدانية عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة .. لمتابعة البث المباشر:
2023-10-18
حركة حماس: الاحتلال هو المسؤول المباشر عن مجزرة المستشفى المعمداني وأكاذيبه المفضوحة لن تنطلي على أحد
2023-12-19
النهار: وزيرة الخارجية الفرنسية لم تحمل جديداً حيال لبنان يختلف عن زيارتها السابقة
2023-10-30
الخارجية الأميركية: حماس قدمت عددا من المطالب قبل السماح بإطلاق سراح الرهائن وعليها إطلاق سراحهم جميعا
2023-10-25
شاهد - "سوف نبقى هنا" من مستشفيات غزة بصوت الكادر الطبي!
بالفيديو
بالفيديو
14:39
رندلى قديح تروي تجربتها مع الزواج المدني بعد الطلاق مفروض ما بقى نحكي بالأديان ونتقبل بعض-
14:31
ضيف رابعة الزيات يتحدث عن الزواج المدني ليس هناك نص يمنعه.. و حسن شقير يتدخل انا ما بآمن بالطوائف-
14:20
المشهد السياسي | الحكومة حاسمة في تعيين رئيس للأركان وعضوي المجلس العسكري
12:56
مقدمة النشرة المسائية 19-12-2023
12:50
النشرة الجوية 19-12-2023
2023-12-19
مرتضى مهنا : نلحظ استغلالاً للنازحين بحيث أن أسعار الايجارات تتراوح بين 700 أو 900 دولار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
15:47
بالفيديو - رسالة أسرى الاحتلال لقادتهم: "أنتم تريدون استقبالنا كجثث"
عربي و دولي
15:47
بالفيديو - رسالة أسرى الاحتلال لقادتهم: "أنتم تريدون استقبالنا كجثث"
محليات
07:13
اقفال بالشمع الاحمر لمحل لبيع الحلويات في صيدا
محليات
07:13
اقفال بالشمع الاحمر لمحل لبيع الحلويات في صيدا
محليات
13:37
حزب الله نعى الشهيد علي عماد موسى
محليات
13:37
حزب الله نعى الشهيد علي عماد موسى
محليات
13:33
السفارة الاميركية في بيروت : موظفو السفارة وعائلاتهم عادوا الى عملهم والحضور بشكل طبيعي مع الابقاء على الارشادات الاستشارية عند المستوى الرابع
محليات
13:33
السفارة الاميركية في بيروت : موظفو السفارة وعائلاتهم عادوا الى عملهم والحضور بشكل طبيعي مع الابقاء على الارشادات الاستشارية عند المستوى الرابع
فن
09:28
هل هاجمت أحلام الشعب اللبناني مرة جديدة؟
فن
09:28
هل هاجمت أحلام الشعب اللبناني مرة جديدة؟
منوعات
15:34
بالفيديو- رياح شديدة تحرّك طائرة متوقفة بمطار في الأرجنتين
منوعات
15:34
بالفيديو- رياح شديدة تحرّك طائرة متوقفة بمطار في الأرجنتين
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023