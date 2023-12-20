القسام تنشر فيديو من العيار الثقيل "صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم"

أفاد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن لدى واشنطن "خطة واضحة للغاية" لتنمية أوكرانيا، والتي لن يتعين عليها مساعدة كييف، بذات الطريقة كما هو الحال الآن.



