الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

القسام تنشر فيديو من العيار الثقيل "صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم"

2023-12-20 | 14:51
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
القسام تنشر فيديو من العيار الثقيل &quot;صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم&quot;
القسام تنشر فيديو من العيار الثقيل "صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم"

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مقطع فيديو تحت عنوان: صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم

مقالات ذات صلة
القسام تنشر فيديو من العيار الثقيل "صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم"

عربي و دولي

كتائب القسام

حركة حماس

إسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
اتفاق بشأن إصلاح واسع لنظام الهجرة في الاتحاد الأوروبي
أ.ف.ب عن مصادر دبلوماسية: مجلس الأمن يرجئ مجددا الى الأربعاء التصويت على مشروع قرار حول غزة

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بلينكن يعلن عن "خطة واضحة" للتنمية المستقبلية في أوكرانيا
16:11

بلينكن يعلن عن "خطة واضحة" للتنمية المستقبلية في أوكرانيا

أفاد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن لدى واشنطن "خطة واضحة للغاية" لتنمية أوكرانيا، والتي لن يتعين عليها مساعدة كييف، بذات الطريقة كما هو الحال الآن.

16:11

بلينكن يعلن عن "خطة واضحة" للتنمية المستقبلية في أوكرانيا

أفاد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن لدى واشنطن "خطة واضحة للغاية" لتنمية أوكرانيا، والتي لن يتعين عليها مساعدة كييف، بذات الطريقة كما هو الحال الآن.

ماكرون: محاربة الإرهاب لا تعني تدمير كل شيء في القطاع
15:44

ماكرون: محاربة الإرهاب لا تعني تدمير كل شيء في القطاع

أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الى أنه "يتحمل عواقب إقرار قانون صارم بشأن الهجرة في فرنسا، أثار أزمة سياسية خطيرة داخل الأغلبية الرئاسية"، مؤكدا أن "الشعب الفرنسي انتظر هذا النص".

15:44

ماكرون: محاربة الإرهاب لا تعني تدمير كل شيء في القطاع

أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الى أنه "يتحمل عواقب إقرار قانون صارم بشأن الهجرة في فرنسا، أثار أزمة سياسية خطيرة داخل الأغلبية الرئاسية"، مؤكدا أن "الشعب الفرنسي انتظر هذا النص".

بايدن: نضغط للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحما س بشأن الرهائن
14:37

بايدن: نضغط للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحما س بشأن الرهائن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق يتضمن وقف القتال وإطلاق سراح الرهائن.

14:37

بايدن: نضغط للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحما س بشأن الرهائن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق يتضمن وقف القتال وإطلاق سراح الرهائن.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023