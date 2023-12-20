القسام تنشر فيديو من العيار الثقيل "صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم"

#كتائب_القسام تنشر فيديو من العيار الثقيل تحت عنوان: "صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم" pic.twitter.com/iG7Gd9Z398
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 20, 2023
#كتائب_القسام تنشر فيديو من العيار الثقيل تحت عنوان: "صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم" pic.twitter.com/iG7Gd9Z398
أفاد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن لدى واشنطن "خطة واضحة للغاية" لتنمية أوكرانيا، والتي لن يتعين عليها مساعدة كييف، بذات الطريقة كما هو الحال الآن.
أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الى أنه "يتحمل عواقب إقرار قانون صارم بشأن الهجرة في فرنسا، أثار أزمة سياسية خطيرة داخل الأغلبية الرئاسية"، مؤكدا أن "الشعب الفرنسي انتظر هذا النص".
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق يتضمن وقف القتال وإطلاق سراح الرهائن.