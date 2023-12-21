3 شهداء بمستشفى الشفاء في غزة نتيجة نقص الإمدادات الطبية



أكد مصدر طبي لقناة "الجزيرة" استشهاد 3 جرحى في مستشفى الشفاء بمدينة غزة بسبب نقص الإمدادات الطبية، وسط تواصل الغارات الإسرائيلية على شمال ووسط القطاع المحاصر.

وقال المراسل عينه إن الوضع في المستشفى أكثر من كارثي نتيجة عدم توفر المياه ونقص الطاقم الطبي واستمرار نزوح السكان نحو المستشفى.

وأضاف المراسل أن طائرة إسرائيلية من طراز "أباتشي" تضرب النيران في مختلف الأماكن المحيطة بمجمع الشفاء الطبي.

وأمس الأربعاء، قصف جيش الإحتلال مأوى للنازحين في محيط مستشفى الشفاء.

