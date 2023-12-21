بالفيديو - إعلام العدو: الأضرار التي حصلت داخل مبنى في مستوطنة دوفيف عقب إطلاق صاروخ موجّه من لبنان

بالفيديو - إعلام العدو: الأضرار التي حصلت داخل مبنى في مستوطنة دوفيف عقب إطلاق صاروخ موجّه من لبنان

