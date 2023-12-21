بالفيديو - إعلام العدو: الأضرار التي حصلت داخل مبنى في مستوطنة #دوفيف عقب إطلاق صاروخ موجّه من #لبنان pic.twitter.com/KptcVgp8SO
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 21, 2023
بالفيديو - إعلام العدو: الأضرار التي حصلت داخل مبنى في مستوطنة #دوفيف عقب إطلاق صاروخ موجّه من #لبنان pic.twitter.com/KptcVgp8SO
كتائب القسام: استهداف قوة خاصة للاحتلال بمنطقة التوام شمال مدينة غزة والاشتباك معها بالرشاشات الثقيلة ومقتل 11 جنديا من القوة الخاصة و تفجير عبوة مضادة للأفراد بقوة الإسناد التابعة لها
بالفيديو - اعتصام احتجاجي لموظفي وزارة الخارجية الهولندية أمام مبنى الوزارة مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في #غزة