بالفيديو - اعتصام لموظفي وزارة الخارجية الهولندية للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في #غزة

اعتصام احتجاجي لموظفي وزارة الخارجية الهولندية أمام مبنى الوزارة مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في #غزة pic.twitter.com/ovvhxFYAFV
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 21, 2023
اعتصام احتجاجي لموظفي وزارة الخارجية الهولندية أمام مبنى الوزارة مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في #غزة pic.twitter.com/ovvhxFYAFV
كيربي: نعمل على مفاوضات جادة للوصول لوقف دائم لإطلاق النار بالقطاع
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا، خلال إتصال هاتفي، اليوم الجمعة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس لزيارة روسيا في وقت مناسب للجانبين.