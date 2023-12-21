بالفيديو - أكثر من 15 قتيلا في إطلاق النار في جامعة بوسط براغ

وكانت الشرطة التشيكية اعلنت في وقت سابق أنّ مسلّحاً قتل عدة أشخاص في مبنى جامعي في وسط براغ قبل أن يتمّ “القضاء عليه”.
وقالت الشرطة عبر منصة “إكس”، “تمّ القضاء على المسلّح!!! ويجري حالياً إخلاء المبنى وهناك عدّة قتلى وعشرات الجرحى في مكان الحادث”.
وأفادت وسائل إعلام تشيكية بأنّ إطلاق النار وقع في كلية الفنون في جامعة تشارلز، حيث صدرت تعليمات للمدرّسين والطلاب بإقفال أبواب الغرف التي يتواجدون فيها، بينما كانت الشرطة تتدخّل.
وأفادت قناة “نوفا تي في” الخاصّة بوقوع انفجار وعن وجود مسلّح على سطح المبنى الواقع في وسط براغ التاريخي.