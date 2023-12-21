بالفيديو - أكثر من 15 قتيلا في إطلاق النار في جامعة بوسط براغ

الشرطة التشيكية اعلنت في وقت سابق أنّ مسلّحاً قتل عدة أشخاص في مبنى جامعي في وسط براغ قبل أن يتمّ “القضاء عليه”.

وكانت

وقالت الشرطة عبر منصة “إكس”، “تمّ القضاء على المسلّح!!! ويجري حالياً إخلاء المبنى وهناك عدّة قتلى وعشرات الجرحى في مكان الحادث”.

وأفادت وسائل إعلام تشيكية بأنّ إطلاق النار وقع في كلية الفنون في جامعة تشارلز، حيث صدرت تعليمات للمدرّسين والطلاب بإقفال أبواب الغرف التي يتواجدون فيها، بينما كانت الشرطة تتدخّل.

LIVE: Prague university shooting leaves several people dead https://t.co/bU8vliEx6D — Reuters (@Reuters) December 21, 2023

BREAKING:



Mass-shooting in Prague, Czechia at the Charles University.



First reports say multiple people have been killed.



Shoots can be heard in the video. Large police presence at the scene. pic.twitter.com/oqtmIIcyG8 — Visegrád 24 (@visegrad24) December 21, 2023

وأفادت قناة “نوفا تي في” الخاصّة بوقوع انفجار وعن وجود مسلّح على سطح المبنى الواقع في وسط براغ التاريخي.

BREAKING:



Mass-shooting in Prague, Czechia.



Initial reports say that many people have been killed pic.twitter.com/uL1BaTszlH — Visegrád 24 (@visegrad24) December 21, 2023