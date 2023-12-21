أبو عبيدة: إذا أراد العدو أسراه أحياء فليس له خيار سوى وقف العدوان

قال الناطق الرسمي باسم كتائب القسام أبو عبيدة ان "العدوان يواصل ارتكاب جرائم الحرب في غزة"، مضيفاً انه : "لا يزال مجاهدونا في الميدان يتصدون للعدوان ويكبدونه خسائر فادحة."

وقال ابو عبيدة : "بلغ عدد الآليات التي استهدفناها منذ بدء العدوان البري 720 آلية"، وتابع: "نفذ مجاهدونا خلال الأسبوع الأخير أكثر من 15 عملية قنص ناجحة، ستهدافاتنا للعدو توزعت بين كافة محاور التوغل".

وشدد ابو عبيدة على ان : " العدو إذا أراد أسراه أحياء فليس له خيار سوى وقف العدوان"، وقال: " نحيي مقاتلي أمتنا الذين يربكون العدو خاصة في جبهتي اليمن ولبنان"