سرايا القدس تنشر مشاهد لطائرة الاحتلال من دون طيار من طراز "Sky Racing" التي أسقطتها في سماء شمال غزة... التفاصيل على الرابط:

مشاهد لطائرة الاحتلال من دون طيار من طراز "Sky Racing" -رقم 528 - التي أسقطتها سرايا القدس في سماء شمال قطاع #غزة

