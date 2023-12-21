سرايا القدس تنشر مشاهد لطائرة الاحتلال من دون طيار من طراز "Sky Racing" التي أسقطتها في سماء شمال غزة... التفاصيل على الرابط:

مشاهد لطائرة الاحتلال من دون طيار من طراز "Sky Racing" -رقم 528 - التي أسقطتها سرايا القدس في سماء شمال قطاع #غزة pic.twitter.com/b96im8DzKk
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 21, 2023
مشاهد لطائرة الاحتلال من دون طيار من طراز "Sky Racing" -رقم 528 - التي أسقطتها سرايا القدس في سماء شمال قطاع #غزة pic.twitter.com/b96im8DzKk
كيربي: نعمل على مفاوضات جادة للوصول لوقف دائم لإطلاق النار بالقطاع
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا، خلال إتصال هاتفي، اليوم الجمعة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس لزيارة روسيا في وقت مناسب للجانبين.