العاهل الاردني خلال لقائه ماكرون: العدوان المستمر على غزة ستكون له عواقب كارثية على المنطقة

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان اوردته وكالة "بترا" إن العاهل الأردني أكد ضرورة أن "يضغط العالم بأسره على إسرائيل لإنهاء حملتها العسكرية في غزة، ورفع العقبات أمام المساعدات التي تشتد حاجة نحو مليوني فلسطيني في القطاع إليها، إذ يتفشى الجوع والمرض بسرعة".

وحذر من أي محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مجددا التأكيد أن "لا سلام ولا استقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية".

من جانبه، عبر الرئيس الفرنسي عن "تقديره لجهود الأردن في السعي نحو تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، بما يضمن الأمن والاستقرار للمنطقة، وعن الدور المهم في تعزيز التنسيق الأممي والدولي لمضاعفة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".