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عربي و دولي

العاهل الاردني خلال لقائه ماكرون: العدوان المستمر على غزة ستكون له عواقب كارثية على المنطقة

2023-12-21 | 15:42
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العاهل الاردني خلال لقائه ماكرون: العدوان المستمر على غزة ستكون له عواقب كارثية على المنطقة
العاهل الاردني خلال لقائه ماكرون: العدوان المستمر على غزة ستكون له عواقب كارثية على المنطقة

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لدى لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "العدوان على غزة ستكون له عواقب كارثية على المنطقة"، مطالبا بضرورة الضغط لوقف إطلاق النار.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان اوردته وكالة "بترا" إن العاهل الأردني أكد ضرورة أن "يضغط العالم بأسره على إسرائيل لإنهاء حملتها العسكرية في غزة، ورفع العقبات أمام المساعدات التي تشتد حاجة نحو مليوني فلسطيني في القطاع إليها، إذ يتفشى الجوع والمرض بسرعة".

وحذر من أي محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مجددا التأكيد أن "لا سلام ولا استقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية".

من جانبه، عبر الرئيس الفرنسي عن "تقديره لجهود الأردن في السعي نحو تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، بما يضمن الأمن والاستقرار للمنطقة، وعن الدور المهم في تعزيز التنسيق الأممي والدولي لمضاعفة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".

وفي سياق متصل أكد ماكرون في خطاب ألقاه خلال زيارته إلى قاعدة جوية في إطار رحلته الحالية في الأردن التي تستغرق يومين ، على أهمية “العمل الفوري لتحقيق وقف القتال” في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مدمر منذ نحو شهرين ونصف.

وتابع ماكرون ان بلاده تقترح “مبادرة للسلام والأمن للجميع”، مشدداً  على ضرورة "العمل الفوري على وقف القتال في غزة بهدف إعادة فتح أفق سياسي".

العاهل الاردني خلال لقائه ماكرون: العدوان المستمر على غزة ستكون له عواقب كارثية على المنطقة

عربي و دولي

الاردن

الملك عبد الله

ماكرون

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