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عربي و دولي

مجلس الأمن الدولي يرجئ الى اليوم التصويت على مشروع قرار بشأن غزة

2023-12-22 | 01:29
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مجلس الأمن الدولي يرجئ الى اليوم التصويت على مشروع قرار بشأن غزة
مجلس الأمن الدولي يرجئ الى اليوم التصويت على مشروع قرار بشأن غزة

أرجأ مجلس الأمن الدولي مجدّداً حتى اليوم ​التصويت على مشروع قرار يهدف لتحسين الوضع الإنساني في غزة، في نصّ أصبح بنسخته الأخيرة ضعيفاً جداً بعدما خلا من أيّ دعوة لوقف القتال فوراً لكنّ فرص إقراره ارتفعت بحصوله على تأييد واشنطن، وفق ما اشارت وكالة الصحافة الفرنسية .

وأتى هذا التأجيل الجديد بعد أن أعلنت الولايات المتّحدة أنّها مستعدّة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار، والتي تدعو إلى اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن من دون المطالبة بوقف فوري لاطلاق النار.

وبحسب ما نقلت "فرانس برس"  عن مصادر دبلوماسية، فانه من المقرّر أن يتمّ التصويت على مشروع القرار اليوم .

لكنّ النصّ الجديد، وفق "فرانس برس" ، هو ثمرة مفاوضات شاقة جرت تحت التهديد الأميركي باستخدام حقّ النقض مجدّداً، لم يعد يشبه بتاتاً النسخة الأصلية التي طرحتها الإمارات العربية المتحدة على طاولة مجلس الأمن الأحد.

ويدعو مشروع القرار بنسخته الجديدة التي صيغت امس إلى "اتّخاذ إجراءات عاجلة من شأنها أن تسمح على الفور بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، وكذلك تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية".

وبذلك يكون مشروع القرار الجديد قد تخلّى عن الدعوة إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال العدائية"، وهي عبارة تضمّنها في نسخته الأصلية، وكذلك أيضاً عن الدعوة إلى "تعليق عاجل للأعمال العدائية"، وهي عبارة أضعف وردت في نسخة لاحقة لكن تمّ إسقاطها في النسخة الجديدة.

 وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد مساء امس "لقد عملنا بجدّ واجتهاد هذا الأسبوع مع الإمارات وآخرين ومع مصر للتوصّل إلى قرار يمكننا دعمه".

وأضافت أنّ "مشروع القرار لم يضعف. مشروع القرار قوي جداً، ويحظى بدعم كامل من المجموعة العربية".

وأكّدت السفيرة الأميركية أنّ النصّ الجديد سيتيح "تقديم المساعدات الإنسانية لمحتاجيها".

ويشهد مجلس الأمن الذي واجه انتقادات واسعة بسبب تقاعسه عن التحرك منذ بداية الحرب على غزة،  منذ أيام مفاوضات شاقّة بشأن هذا النصّ.

والتصويت الذي كان مقرّراً في الأساس يوم الإثنين الماضي أرجئ مرات عدّة كان آخرها مساء امس .

وكانت الولايات المتحدة استخدمت في الثامن من كانون الأول الجاري حقّ النقض (الفيتو) ضدّ مشروع قرار سابق يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني" في قطاع غزة.

مجلس الأمن الدولي يرجئ الى اليوم التصويت على مشروع قرار بشأن غزة

عربي و دولي

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